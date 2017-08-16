Видеофакт: как Ямаока играл на калимбе

Акира Ямаока — всемирно известный японский композитор, в первую очередь известный по своей работе над музыкой для игр и фильма серии Silent Hill — одной из любимейших историй у геймеров и фанатов хоррора.

В гостях у Sputnik Ямаока не испугался сымпровизировать — он сыграл на карибском инструменте калимба и на гитаре.

С августа этого года музыка Ямаоки появится в популярной во всем мире игре World of Tanks — японец приложил руку к написанию нового эпического саундтрека "танчиков".

Как Акира Ямаока импровизирует на музыкальных инструментах — смотрите на видео Sputnik.