ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: как Ямаока играл на калимбе

16.08.2017 23:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Акира Ямаока — всемирно известный японский композитор, в первую очередь известный по своей работе над музыкой для игр и фильма серии Silent Hill — одной из любимейших историй у геймеров и фанатов хоррора.

Видеофакт: как Ямаока играл на калимбе
© Sputnik/
Композитор Ямаока рассказал о безвизе и музыке для Silent Hill

В гостях у Sputnik Ямаока не испугался сымпровизировать — он сыграл на карибском инструменте калимба и на гитаре.

С августа этого года музыка Ямаоки появится в популярной во всем мире игре World of Tanks — японец приложил руку к написанию нового эпического саундтрека "танчиков".

Как Акира Ямаока импровизирует на музыкальных инструментах — смотрите на видео Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный японский композитор сымпровизировал в студии Sputnik - смотрите видео его игры на карибском инструменте калимба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор вкладов: какие сейчас действуют условия и в какой банк выгоднее всего нести деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика