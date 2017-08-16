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Видеофакт: как Ямаока играл на калимбе
16.08.2017 23:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Акира Ямаока — всемирно известный японский композитор, в первую очередь известный по своей работе над музыкой для игр и фильма серии Silent Hill — одной из любимейших историй у геймеров и фанатов хоррора.
В гостях у Sputnik Ямаока не испугался сымпровизировать — он сыграл на карибском инструменте калимба и на гитаре.
С августа этого года музыка Ямаоки появится в популярной во всем мире игре World of Tanks — японец приложил руку к написанию нового эпического саундтрека "танчиков".
Как Акира Ямаока импровизирует на музыкальных инструментах — смотрите на видео Sputnik.
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Известный японский композитор сымпровизировал в студии Sputnik - смотрите видео его игры на карибском инструменте калимба.
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