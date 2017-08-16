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Видео с синими собаками в Мумбаи попало в сеть
16.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Очевидец снял небольшую стаю бродячих собак. На кадрах виден пес светло-синего цвета, а другие собаки также имели синеватый оттенок.
В местной организации по защите животных насчитали пять собак с непривычным окрасом. При этом синий цвет не является врожденным. Причиной изменения окраса, вероятно, стали промышленные отходы, которые сбрасывают в реку в пригороде, а собаки продолжают в ней плавать и искать еду.
Экологи давно признали воду в реке непригодной для питья. По сведениям местных СМИ, уровень загрязнения здесь превышен в 13 раз.
"Для нас это был шок — увидеть, как белая шерсть собак стал полностью синей", — сказал один из офицеров организации по защите животных Арати Чохен.
Чиновники были проинформированы о ситуации. В регионе взяты пробы воды для анализа. Будет проведено расследование.
Мумбаи расположен на западном побережье Индии, это самый населенный город страны, вместе с пригородами здесь проживает более 20 миллионов человек.
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В индийском городе Мумбаи замечены собаки синего цвета. Смотрите на видео, как необычно выглядят животные.
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