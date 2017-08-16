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Перед "Классикой у Ратуши" музыканты устроили флешмоб в Варшаве
16.08.2017 21:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Музыканты I, CULTURE Orchestra на центральном железнодорожном вокзале Варшавы устроили флешмоб. Они сыграли на классических инструментах кавер-версию песни Seven Nation Army группы The White Stripes. Видеозапись выступления посмотрели более 20 тысяч человек.
На кадрах ролика видны пассажиры в главном холле вокзала, а затем на площадку начинают выходить музыканты, играя преимущественно на трубах. Коллектив выстроился вдоль касс, а управлял музыкантами дирижер.
Коллектив I, CULTURE Orchestra в ближайшую субботу выступит в Минске во время фестиваля "Классика у Ратуши".
Ансамбль I, CULTURE Orchestra был создан в 2011 году Институтом Адама Мицкевича. В нем выступают молодые музыканты из Польши и стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины). Коллектив выступал в Берлине, Брюсселе, Лондоне и Мадриде.
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Музыканты коллектива I, CULTURE Orchestra, который выступит в выходные в Минске, устроили флешмоб на вокзале в Варшаве. Смотрите видеозапись яркого выступления.
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