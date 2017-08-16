Белорусская система очистки сточных вод требует перезагрузки





Водные ресурсы Беларуси в ближайшем будущем могут стать заложниками халатного отношения к очистке сточных вод, которое сегодня весьма распространено в стране.

Как заявил заместитель министра строительства и архитектуры Дмитрий Семенкевич, проблема очистки сточных вод сегодня должна рассматриваться на всех государственных уровнях.

По мнению заместителя министра, главный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня, это не столько сертификация оборудования по очистке сточных вод, сколько выяснение того, какое оборудование сегодня применяется в стране и какой оно дает результат.

Как отметил Дмитрий Семенкевич, оборудование сегодня нельзя оценивать только с точки зрения того, как оно очищает воду, но и какой экономический эффект дает.

"Тема чистоты водоемов больше всего находится в компетенции Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, и требования к предельной концентрации загрязняющих веществ сегодня являются техническими условиями к производителям оборудования, - отметил Дмитрий Семенкевич.

"У меня вызывают вопросы, насколько эти требования сегодня экономически обоснованы. Я, как гражданин, хотел бы жиль в самом чистом пространстве, но нужно исходить еще из экономической целесообразности. Многие требования, которые мы заложили в том числе и в Водном кодексе, они для белорусской экономики очень затратны. Тот же опыт строительства белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" показал, что требования по качеству очистки сточной воды, они даже выше, чем требования по качеству питьевой воды. Можно, конечно, выдвигать такие требования, но насколько они экономически целесообразны? Мы прекрасно понимаем, что можно иметь чистую воду, но не иметь вообще никакой экономической деятельности, никакой занятости и никаких рабочих мест. Поэтому нужно выбирать золотую середину", - заявил замминистра.

Между тем, по мнению профессора Анатолия Гуриновича, именно попытки государственных органов найти золотую середину перевели вопрос очистки сточных вод в политическую плоскость. И если перед государством на одной чаше будет молокозавод, ан другой чистый водоем, выбор делается в пользу завода. По словам профессора, есть много случаев, когда чиновников увольняли за то, что они пытались сделать не тот выбор. Результат, увы, плачевен.

По мнению директора компании "РодолитАква" Дмитрия Стакевича, основная проблема Беларуси в том, что несмотря на наличие технических условий по очистке вод, реально они почти нигде не исполняются. Это происходит по той причине, что оборудование по очистке сточных вод в Беларуси не подлежит обязательной сертификации, как во всех других странах. Поставщик может закупить самое дешевое оборудование, чтобы получить максимальную маржу, и при участии в тендере написать любые характеристики. И ему приходится верить, так как подтвердить или опровергнуть его нельзя.

По словам Дмитрия Станкевича, в Беларуси есть три вида производителей очистного оборудования. Первые действительно производят качественное оборудование, следят за этим и постоянно совершенствуют технологии. Вторые - это просто производители больших емкостей, которые в желании иметь долю и на рынке очистного оборудования, помещают в свои емкости какие-то системы очистки, и предлагают такие системы к продаже.

"Им все равно, что засунуть в емкость, главное, чтобы назвать это очистным оборудованием", - отметил Дмитрий Станкевич.

Есть третья категория производителей, которые собирают так называемое очистное оборудование прямо в гаражах, и открыто демпингуют на тендерах, так как себестоимость их изделий, которые и очистным оборудованием назвать нельзя, очень мала. Однако проблема в том, что все это оборудование, когда зарывается в землю очень скоро буквально разваливается.

По словам Дмитрия Станкевича, многие, кто поставил такое оборудование даже не заглядывают потом внутрь и не смотрят, что с ним происходит. Стоит, ну и ладно. А чистит или нет - этот вопрос очень часто выясняется, когда приходит проверка Минприроды и берет пробы воды на выходе. Вот тогда на предприятие и накладываются огромные штрафы.

Но такой подход применяется только к частным предприятиям. Если же речь пойдет о крупном стратегическом госпредприятии, например, о молокозаводе, который дает сильно загрязненные стоки, то чаще всего чиновники закрывают на все глаза. Грязная вода без какой-либо очистки сливается в лучшем случае в городскую систему водосбора, которая и так едва справляется со своими потоками, а потом и в водоемы.

По данным государственного водного кадастра, только за последние три года сброс недостаточно очищенных сточных вод увеличился в Беларуси в 2,5 раза. Наибольшую нагрузку здесь испытывают реки Свислочь в Минске, Уза в Гомеле, Уша под Молодечно, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова, Припять ниже Пинска, Ясельда ниже Березы, Западный Буг ниже Бреста, Муховец в районе Кобрина.

Главная проблема тут в том, что ради экономики и получения денег в Беларуси меньше стали обращать внимания на природу и особенно на воду, у которой в Беларуси вообще нет единого хозяина. Одного ведомство отвечают за одно, второе - за другое, а комплексного подхода нет.