За шесть лет белорусская промышленность «потеряла» почти 200 тысяч работников

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Если в 2011 году среднесписочная численность работников промышленности в Беларуси составляла 1 млн 84 тысячи человек, то в 2016 году она сократилась до 895 тысяч.

Информация об этом содержится в статистическом сборнике «Промышленность Республики Беларусь, 2017», подготовленном Белстатом.

По данным официальной статистики, с 2011 года в стране сократилось не только число занятых в промышленности работников, но и, собственно, промышленных организаций. Их число уменьшилось на 584 единицы.

При этом производительность труда в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году снизилась с 109,4% в 2011 году до 104,2% в 2016 году.

Любопытные изменения претерпела структура объема промышленного производства по уровню технологичности.

С 26,7% до 35,1% в общей структуре белорусской промышленности возросло количество низкотехнологичных производств. При этом среднетехнологичные производства низкого уровня и высокого уровня заметно пошли на убыль. В первом случае их количество с 2011 года снизилось с 35,7% до 27,7%, во втором – с 25,9% до 20%. А вот число высокотехнологичных производств выросло с 1,7% до 2,9%.

В структура добавленной стоимости обрабатывающей промышленности по уровню технологичности проявились те же тенденции. Число среднетехнологичных предприятий, составляющих основную массу в промышленности, сокращается, тогда как количество низкотехнологичных и высокотехнологичных возрастает.

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на официальное сохранение статус-кво, процессы модернизации и трансформации в белорусской промышленности пусть медленно, но идут.

В белорусском региональном рейтинге предприятий 1 место, по-прежнему, сохраняет за собой Минск (3 175 предприятий), на 2-м месте – Минская область (2 738 предприятий), на 3-м месте – Брестчина (1 459 предприятий), далее следуют Могилевская область (1 244 предприятий), Гомельская (1 197 предприятий) , Гродненская (1 115 предприятий) и замыкает рейтинг Витебская область (1 107 предприятий).