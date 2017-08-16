Узнайте, почему кредит дешевле рассрочки!





Ближе к концу лета перед многими родителями встает финансовый вопрос. И неудивительно, ведь нужно купить новую одежду и обувь (ведь из старой дети быстро вырастают), тетрадки, канцелярские принадлежности…

А если школьник в семье не один? Тогда на подготовку к учебе легко может уйти целая зарплата!

- У меня двое детей: дочка идет в третий класс, сын – в девятый. Я уже подсчитала, что на покупку всего необходимого никак не получится потратить меньше 800 руб., - говорит минчанка Ольга. – Свободных средств у нас сейчас нет, так что придется брать деньги у банка. Но как сделать это выгоднее – не знаю.

По сути, вариантов у Ольги два – рассрочка или кредит. Однако выбор не такой очевидный, каким может показаться на первый взгляд. Разбираемся, что обойдется дешевле.

Если купить необходимое по карте рассрочки

Казалось бы, все очевидно: совершаешь покупки, деньги выплачиваешь в течение нескольких месяцев, не переплачиваешь на процентах… Удобно! Однако на деле шопинг с картой рассрочки может оказаться не таким уж выгодным. Дело в том, что такие карточки отменяют большинство магазинных акций и распродаж. А они бывают внушительными: многие государственные универсамы устраивают дни скидок, когда сэкономить на покупках можно до 25%!

Представим, что Ольга решила использовать карту рассрочки и потратила на школьные товары для детей 800 руб. Возвращать деньги нужно в течение полугода. Ежемесячный платеж составит 133 руб. 33 коп. В конечном итоге Ольга потратит ровно 800 руб., но и сэкономить не получится.

Если купить необходимое в кредит

Здесь уже можно смело воспользоваться магазинной акцией. Со скидкой в 25% потратить придется не 800 руб., а всего 600. А на эту сумму можно брать кредит – например, «Подаркам быть» от Банка Решение . В первые два месяца ставка по нему льготная – всего 9,9% годовых, в последующие месяцы – 19%.

Если оформить кредит на 600 руб. на те же полгода, то ежемесячный платеж будет варьироваться от 106 руб. 33 коп. до 101 руб. 58 коп. (ближе к концу кредита платеж по процентам будет снижаться). А заплатить банку в общей сумме придется 624 руб. 99 коп. Гораздо меньше, чем в первом варианте!

К слову, оформить выгодный кредит могут не только жители Минска. Филиалы Банка Решение также работают в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Лиде и Пинске.





Максимальный срок кредита «Подаркам быть» – четыре года. При этом деньги зачисляются на карточку, и в течение первого года ими можно воспользоваться в любой момент. Однако проценты придется платить только с той суммы, которую вы реально потратили, и только за тот срок, когда пользовались деньгами.

Допустим, Ольга оформила кредит не на необходимые ей 600 руб., а на 1000. После похода на школьный базар 400 руб. остались лежать на карточке. Доплачивать за них ничего не придется. По сути это что-то вроде второго кошелька, из которого можно в любой момент добрать недостающую сумму. Так что если в течение учебного года вдруг возникнут новые школьные траты или же деньги понадобятся для какой-то другой цели, искать их не придется – они уже будут под рукой.

Информация предоставлена kp.by