Можно ли поумнеть, разгадывая кроссворды: мнение нейрофизиолога /

Ученые из Эксетерского университета в Юго-Западной Англии пришли к выводу о том, что люди, которые разгадывают кроссворды, быстрее решают задачи на внимание и логическое мышление, но умнее от этого не становятся.

В свою очередь, российский нейрофизиолог Александр Каплан признал очевидную пользу от такого увлечения, однако порекомендовал разгадывать кроссворды в трудных ситуациях, параллельно занимаясь чем-то другим.

"Если человеку дают просто кроссворд, то такая тренировка никак не сказывается ни на памяти, ни на внимании. А вот если дать задачу с кроссвордом, но при этом постоянно отвлекать человека другими задачами, тогда навык, связанный с памятью и вниманием, заметно усиливается", — сказал Каплан на радио Sputnik.

Но даже в условиях многозадачности, коэффициент интеллектуальности человека при разгадывании кроссвордов не увеличивается, соответственно, и поумнеть невозможно, отметил ученый.

"Специальные навыки, действительно, развиваются. Острота внимания, само решение подобных задач убыстряется с меньшим числом ошибок, но общий интеллект при этом не увеличивается", — резюмировал нейрофизиолог.

Комментарий доктора биологических наук, заведующего лабораторией нейрофизиологии биологического факультета МГУ Александра Каплана слушайте на радио Sputnik Беларусь.