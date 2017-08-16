Ямаока известен в первую очередь по своей работе над игрой Silent Hill и написанием музыки для экранизаций хоррора, однако в его послужном списке много интересных проектов: разного жанра игры и даже собственная группа. Теперь композитор станет и ближе к Беларуси — он будет работать с компанией Wargaming.

Sputnik спросил у Ямаоки о роли Silent Hill в его жизни, компьютерной игре мечты и о том, для чего он еще написал бы музыку.

Об игре Silent Hill

"Это действительно очень большой проект и для меня большая честь то, что я имею отношение к этому бренду. Не представляю как сложилась бы жизнь без него… До этого я с миром видеоигр не сталкивался, для меня это тоже большая удача", — признался Ямаока.

Композитор отметил: если бы в его жизни не появилось игры Silent Hill, он был бы обычным человеком.

"Может, был бы шеф-поваром в каком-нибудь японском ресторанчике или кем-нибудь еще… Но хорошо, что этого не произошло", — сказал композитор.

Игра мечты и музыка "в загашнике"

В ответ на вопрос о том, какую бы игру Ямаока создал, если бы мог контролировать процесс с самого начала и до конца, он ответил: хоррор.

"Я с детства увлекался страшными сказками, меня всегда это манило. Я бы придумал наверняка похожую историю на Silent Hill. Так что я нахожусь там, где должен быть", — добавил Ямаока.

Композитор признался, что у него хранится множество старых записей, но в разных проектах он не может их использовать.

"С точки зрения ностальгии было бы здорово использовать, но с каждым новым проектом я так поглощаюсь, что хочется работать именно с этим проектом, а все предыдущие проекты кажутся совсем несерьезными", — сказал он.

Музыка для "Звездных войн" и любовь к Беларуси

"Если бы я мог выбрать любой проект, к которому мог бы написать музыку — взялся бы на тот, который у всех на слуху. Возможно, это были бы "Звездные войны", — сказал Ямаока.

Пока Ямаока для "Звездных войн" музыку не пишет, однако становится ближе к другому международному проекту — играм компании Wargaming.

"Пока могу сказать, что мне, наверняка, есть чем поделиться с Wargaming — опытом в индустрии игр, а также музыкальным опытом. Надеюсь, что это станет хорошим совместным проектом", — отметил композитор.

От сотрудничества с белорусским игровым гигантом Ямаока ожидает многого — как и от самой Беларуси. Он признался: его поражает чистота и красота страны и тепло людей. "Я удовольствием стал бы членом этого общества", — заверил он.