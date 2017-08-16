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Знаковая IT-сделка: Google купил белорусскую компанию AIMatter Мельничека и Гурского

17.08.2017 09:18 — Разное | Ежедневник  
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Знаковая IT-сделка: Google купил белорусскую компанию AIMatter Мельничека и Гурского

фото: tut.by

Американский гигант Google Inc приобрел белорусскую компанию AIMatter, разработавшую нейросетевое приложение для смены фона на фото Fabby.

Сумма сделки не называется. Инвесторы проекта — Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также глава компании Андрей Кулик– в интервью TUT.BY рассказали о некоторых подробностях. Кулик заметил, что компания «глубоко удовлетворена» условиями соглашения с Google. Приложения Fabby и Fabby Hair останутся в магазинах приложений.

 По словам  Мельничека, первый случай, когда крупная ИТ-компания полностью приобретает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции.

Гурский пояснил также, что приложение Fabby, которое с помощью нейросетей позволяет менять фон или цвет волос человека на фото, было «витриной» разработанных технологий компании. По его словам, у разработчиков  есть более серьёзные потенциальные применения — например, в видеомессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.

Портал dev.by ссылается на более раннее интервью учредителей, в котором они сообщали, что глобальные задачи компании — дать пользователю смартфона возможности работы с видео «как у Голливуда» и построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Приложение Fabby для изменения фона на фото появилось в конце 2016 года, сервис для изменения цвета волос на фото Fabby Hair вышел в июне 2017 года. В начале 2017 года AIMatter закрыла раунд инвестиций, лидером в котором был фонд Haxus Гурского. Общая сумма вложенных в проект средств в итоге выросла до 2 млн долларов.

Гурский также был инвестором компании Masquerade Technologies, разработчика приложения с масками для лиц MSQRD, которая была продана Facebook в марте 2016 года. 

Юрий Мельничек был сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года. Юрий Гурский в феврале 2016 года стал вице-президентом по новым продуктам Mail.Ru Group, но покинул компанию в июле того же года.

 
 
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Американский гигант Google Inc приобрел белорусскую компанию AIMatter, разработавшую нейросетевое приложение для смены фона на фото Fabby.

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