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Знаковая IT-сделка: Google купил белорусскую компанию AIMatter Мельничека и Гурского
17.08.2017 09:18 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Американский гигант Google Inc приобрел белорусскую компанию AIMatter, разработавшую нейросетевое приложение для смены фона на фото Fabby.
Сумма сделки не называется. Инвесторы проекта — Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также глава компании Андрей Кулик– в интервью
По словам Мельничека, первый случай, когда крупная ИТ-компания полностью приобретает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции.
Гурский пояснил также, что приложение Fabby, которое с помощью нейросетей позволяет менять фон или цвет волос человека на фото, было «витриной» разработанных технологий компании. По его словам, у разработчиков есть более серьёзные потенциальные применения — например, в видеомессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.
Портал
Приложение Fabby для изменения фона на фото появилось в конце 2016 года, сервис для изменения цвета волос на фото Fabby Hair вышел в июне 2017 года. В начале 2017 года AIMatter закрыла раунд инвестиций, лидером в котором был фонд Haxus Гурского. Общая сумма вложенных в проект средств в итоге выросла до 2 млн долларов.
Гурский также был инвестором компании Masquerade Technologies, разработчика приложения с масками для лиц MSQRD, которая была продана Facebook в марте 2016 года.
Юрий Мельничек был сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года. Юрий Гурский в феврале 2016 года стал вице-президентом по новым продуктам Mail.Ru Group, но покинул компанию в июле того же года.
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Американский гигант Google Inc приобрел белорусскую компанию AIMatter, разработавшую нейросетевое приложение для смены фона на фото Fabby.
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