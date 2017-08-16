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Программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» закрывают
На «Первом канале» закрывается еще одна передача, на этот раз «Наедине со всеми», ведущей которой много лет была Юлия Меньшова.
Информагентства, ссылаясь на пресс-службу канала, сообщают, что Меньшова сама приняла решение закрыть передачу, заявив, что хорошие передачи не должны надоедать людям, и их нужно вовремя закрыть.
Сообщается также, что теперь Юлия Меньшова будет вести сразу две новых передачи. Работа над телепроектами уже начата, и в новом сезоне зрителей ждут сюрпризы
Напомним, что ранее стало известно
Так что зрители теперь лишатся передач «Пока все дома», «Точь-в-точь», а в «Пусть говорят» Малахову уже нашли замену – Дмитрия Борисова. Совсем недавно также ушел и продюсер Макс Фадеев, который работал в детском музыкальном шоу «Голос».
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На «Первом канале» закрывается еще одна передача, на этот раз «Наедине со всеми», ведущей которой много лет была Юлия Меньшова.
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