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Программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» закрывают

17.08.2017 09:28 — Разное | БДГ  
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На «Первом канале» закрывается еще одна передача, на этот раз «Наедине со всеми», ведущей которой много лет была Юлия Меньшова.

Информагентства, ссылаясь на пресс-службу канала, сообщают, что Меньшова сама приняла решение закрыть передачу, заявив, что хорошие передачи не должны надоедать людям, и их нужно вовремя закрыть.

Сообщается также, что теперь Юлия Меньшова будет вести сразу две новых передачи. Работа над телепроектами уже начата, и в новом сезоне зрителей ждут сюрпризы

Напомним, что ранее стало известно о закрытии передачи Тимура Кизякова «Пока все дома», которая выходила на протяжении 25 лет. Отметим также, что в последнее время российский «Первый» потерял еще нескольких телеведущих – его покинули такие известные личности, как Андрей Малахов и Александр Олешко.

Так что зрители теперь лишатся передач «Пока все дома», «Точь-в-точь», а в «Пусть говорят» Малахову уже нашли замену – Дмитрия Борисова. Совсем недавно также ушел и продюсер Макс Фадеев, который работал в детском музыкальном шоу «Голос».

 
 
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На «Первом канале» закрывается еще одна передача, на этот раз «Наедине со всеми», ведущей которой много лет была Юлия Меньшова.

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