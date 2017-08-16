Авиасообщение между Екатеринбургом и Минском может быть восстановлено



фото: Lodgetower.com

Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кувайшев поднял тему авиасообщения в ходе встречи с временным поверенным в делах посольства РФ в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ Константином Артюшиным, сообщает «Коммерсантъ».

«Учитывая получающие все большее развитие связи – деловые, культурные, человеческие – сегодня перед Свердловской областью и Беларусью встает вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. Мы со своей стороны готовы сделать для этого все необходимое, и я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег»,— отметил господин Куйвашев.

Вадим Гусев поддержал инциативу, заявив, что «вопрос нужно ставить в полный рост», отметили в департаменте информполитики Свердловской области.