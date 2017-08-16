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Авиасообщение между Екатеринбургом и Минском может быть восстановлено

17.08.2017 09:32 — Разное | Ежедневник  
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Авиасообщение между Екатеринбургом и Минском может быть восстановлено

фото: Lodgetower.com

Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кувайшев поднял тему авиасообщения в ходе встречи с временным поверенным в делах посольства РФ в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ Константином Артюшиным, сообщает «Коммерсантъ».

 «Учитывая получающие все большее развитие связи – деловые, культурные, человеческие – сегодня перед Свердловской областью и Беларусью встает вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. Мы со своей стороны готовы сделать для этого все необходимое, и я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег»,— отметил господин Куйвашев.

Вадим Гусев поддержал инциативу, заявив, что «вопрос нужно ставить в полный рост», отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

 
 
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Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

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