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В пункте пропуска «Брузги» будет ограничено движение
ГПК сообщает об ограничении движения транспорта в пункте пропуска «Брузги» 18 августа с 9 до 11 утра.
В Госпогранкомитете отмечают, что гражданам, намеревающимся пересекать границу в данное время, следует учесть данную ситуацию и выбирать другие маршруты пути.
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ГПК сообщает об ограничении движения транспорта в пункте пропуска «Брузги» 18 августа с 9 до 11 утра.
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