В пункте пропуска «Брузги» будет ограничено движение

ГПК сообщает об ограничении движения транспорта в пункте пропуска «Брузги» 18 августа с 9 до 11 утра.

Сообщается , что в это время будут пересекать границу участники 25-го Экуменического Пешего Паломничества из г. Белосток, и их путь будет пролегать через территорию Беларуси.

В Госпогранкомитете отмечают, что гражданам, намеревающимся пересекать границу в данное время, следует учесть данную ситуацию и выбирать другие маршруты пути.