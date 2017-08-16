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В пункте пропуска «Брузги» будет ограничено движение

17.08.2017 10:03 — Разное | БДГ  
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ГПК сообщает об ограничении движения транспорта в пункте пропуска «Брузги» 18 августа с 9 до 11 утра.

Сообщается, что в это время будут пересекать границу участники 25-го Экуменического Пешего Паломничества из г. Белосток, и их путь будет пролегать через территорию Беларуси.

В Госпогранкомитете отмечают, что гражданам, намеревающимся пересекать границу в данное время, следует учесть данную ситуацию и выбирать другие маршруты пути.

 
 
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ГПК сообщает об ограничении движения транспорта в пункте пропуска «Брузги» 18 августа с 9 до 11 утра.

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