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The Economist назвал самые комфортные города мира

17.08.2017 10:08 — Разное | Ежедневник  
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The Economist назвал самые комфортные города мира

фото: Klubputeshestvennikov.com

Самым комфортным для жизни городом мира признан австралийский Мельбурн.

Об этом говорится в ежегодном исследовании The Economist Intelligence Unit (EIU), входящем в медиахолдинг The Economist Group, пишет РБК.

Мельбурн получил оценку 97,5 из 100 баллов в ежегодном рейтинге, составители которого оценивают стабильность, здравоохранение, культуру, окружающую среду, образование и инфраструктуру в 140 городах мира. Второе место получила Вена (Австрия), третье — Ванкувер (Канада).

Самым неблагоприятным для жизни городом, по данным аналитиков, оказался Дамаск (Сирия), который занял последнее, 140-е место. Также в конце списка оказались Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).

Москва вошла в пятерку городов, которые значительно ухудшили свои показатели за последние пять лет, и заняла 80-е место среди самых комфортных для жизни городов с 72,8 балла. Вместе с Москвой в «антитоп», участники которого продемонстрировали заметное ухудшение, попали Киев (Украина), Дамаск (Сирия), Триполи (Ливия) и Детройт (США).

«Многие проблемы, связанные с комфортом проживания, не исчезли: террористические атаки продолжились, а геополитическая ситуация создала дальнейшую международную неопределенность», — сообщают аналитики EIU. Так, в связи с террористическими атаками упали рейтинги Манчестера (Великобритания) и Стокгольма (Швеция), говорится в докладе.​

 
 
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Самым комфортным для жизни городом мира признан австралийский Мельбурн.

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