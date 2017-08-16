МИНСК, 17 авг — Sputnik. Певица и автор песен Рита Дакота (Маргарита Герасимович) на два дня вернулась в родной Минск "к маме на ручки", об этом артистка написала в своих социальных сетях.

Дакота участвовала в конкурсе "Фабрика звезд 7". Белорусская исполнительница сейчас активно работает и пишет песни в России. Там же она со своим супругом, певцом Владом Соколовским, ожидает рождения первенца.

"Доехала до ближайшего аэропорта и на первом же рейсе сбежала в Минск на 2 дня, в чем была, без вещей: с книжкой, наушниками, кредиткой и паспортом. Просто к маме на ручки", — призналась певица.

Дакота уверена, что иногда важно иметь возможность почувствовать себя ребенком.

"Осталась бы тут с радостью до конца лета, в этой зелени и спокойствии, в свежем воздухе даже в центре города, в любви и гармонии. Но без мужа 2 дня — край, проверяла много раз", — отметила она.