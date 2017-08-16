Борткевич о памятнике Мулявину: он будто живой с гитарой в руках

Факт открытия памятника Владимиру Мулявину в белорусской столице - это знаковое событие и память для творческой молодежи, для всех участников ансамбля "Песняры и их поклонников, считает солист легендарного коллектива Леонид Борткевич. Артист поделился своими впечатлениями и эмоциями после торжественной церемонии открытия памятника на бульваре Мулявина у здания филармонии в Минске.

"Совершенно потрясающе. Буквально, живой Мулявин с гитарой. Настолько здорово, красиво и правдоподобно. Просто копия Мулявина. Великолепное мастерство", — сказал Борткевич.

По словам собеседника, в свое время белорусам очень повезло, что такой великий гений приехал из России, остался в Беларуси, где ему полюбилась и наша поэзия — Купала, Колас, Богданович, и такие композиторы как Игорь Лученок. Кроме того, бесспорный редмет для гордости — это сам ансамбль, который прославил белорусскую песню на весь мир.

На церемонии открытия памятника присутствовали официальные лица, участники легендарного состава "Песняров" и соратники коллектива, а также большое количество поклонников. Все было очень достойно, отметил Борткевич.

"Конечно, хотелось бы побольше памятник, но очень здорово, что он очень профессионально сделан, просто как живой. Мастерство скульптора на высоте. И место великолепное выбрали, там где он работал, где мы репетировали и все создавали. Он очень нужен был, такой памятник", — резюмировал Борткевич.

Беседу с заслуженным артистом Беларуси, солистом ансамбля "Песняры" Леонидом Борткевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.