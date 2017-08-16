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Умер «отец» русскоязычного интернета

17.08.2017 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Умер «отец» русскоязычного интернета

фото: rbc.ru

Андрей Чернов, разработавший первую стандартизированную русскую интернет-кодировку KOI8-R, скончался у себя дома.

Умер Андрей Чернов, разработавший в начале 1990-х годов кириллическую кодировку KOI8-R, внедрение которой позволило российскому сегменту интернета стать действительно русскоязычным, Рунетом, пишет РБК.

В 1990-х годах KOI8-R стал фактически стандартом для кодирования русской кириллицы в юникс-подобных операционных системах и электронной почте и начала постепенно выходить из употребления только в XXI веке с распространением Юникода.

Кроме того, Чернов участвовал в запуске и наладке первого интернет-канала между Россией и западными странами, способствовал развитию операционной системы FreeBSD, принимал участие в развитии ряда других IT-проектов.

По словам друзей Чернова, в последние годы он много болел и почти не выходил из дома.

 
 
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Андрей Чернов, разработавший первую стандартизированную русскую интернет-кодировку KOI8-R, скончался у себя дома.

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