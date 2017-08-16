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В ДТП в Минске погибли двое пассажиров такси, водитель в реанимации
17.08.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария с участием такси и автобуса в Минске закончилась трагически — 19-летняя пассажирка погибла на месте, еще один пассажир умер в больнице, сообщила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, уточнив обстоятельства и последствия ДТП.
"Сегодня в 7.20 на пересечении улиц Мирошниченко и Минской кольцевой автодороги произошло ДТП. Предварительно установлено, что автомобиль такси въехал в боковую часть автобуса, который совершал левый поворот. В результате столкновения пассажирка, девушка 19-ти лет, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте", — сообщила Гончарова.
Водитель и еще 2 пассажира были госпитализированы, но через некоторое время один из пассажиров скончался в учреждении здравоохранения, водитель остается в реанимации в тяжелом состоянии, добавила собеседница.
Управлением СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса РБ, проводится расследование.
Комментарий официального представителя СК Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала радио Sputnik Беларусь подробности смертельного ДТП с такси и автобусом...
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