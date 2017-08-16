Минске погибли двое пассажиров такси, водитель в реанимации" title="В ДТП в Минске погибли двое пассажиров такси, водитель в реанимации" class=""> Минске погибли двое пассажиров такси, водитель в реанимации" title="В ДТП в Минске погибли двое пассажиров такси, водитель в реанимации" class=""> /

Авария с участием такси и автобуса в Минске закончилась трагически — 19-летняя пассажирка погибла на месте, еще один пассажир умер в больнице, сообщила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, уточнив обстоятельства и последствия ДТП.

"Сегодня в 7.20 на пересечении улиц Мирошниченко и Минской кольцевой автодороги произошло ДТП. Предварительно установлено, что автомобиль такси въехал в боковую часть автобуса, который совершал левый поворот. В результате столкновения пассажирка, девушка 19-ти лет, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте", — сообщила Гончарова.

Водитель и еще 2 пассажира были госпитализированы, но через некоторое время один из пассажиров скончался в учреждении здравоохранения, водитель остается в реанимации в тяжелом состоянии, добавила собеседница.

Управлением СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса РБ, проводится расследование.

Следственный комитет просит свидетелей ДТП связаться по телефону 222-25-10, 222-08-29 и 222-17-17, либо позвонить на горячую линию СК по номеру 389-50-02.

Комментарий официального представителя СК Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.