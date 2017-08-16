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Найденную авиабомбу времен ВОВ увезли на Борисовский полигон

17.08.2017 12:10 — Разное | БДГ  
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Боеприпас военных времен весом 100 кг нашли во время земляных работ на улице Ванеева в Минске.

Находка была обнаружена в 13:30 16 августа рабочими на улицах Ванеева-Долгобродской, были вызваны саперы, которые установили, что эта авиабомба советского производства модель ФАБ-100, сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД Беларуси.

Отмечается, что в случае взрыва осколки могли разлететься на 500 метров, поэтому место обнаружения боеприпаса было оцеплено сотрудниками ОВД и Госавтоинспекции. Дежурили сотрудники МЧС.

Авиабомба была извлечена специалистами из земли, была обследована территория на случай обнаружения других снарядов и взрывоопасных объектов.

В 15:30 снаряд на специальном транспорте увезли на Борисовский полигон для уничтожения.

 
Теги: Минск
 
 
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Боеприпас военных времен весом 100 кг нашли во время земляных работ на улице Ванеева в Минске.

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