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Вильнюсский аэропорт возобновляет работу
17.08.2017 12:15 — Разное | Ежедневник
фото: Ayda.ru
17 августа Вильнюсский аэропорт открывается после 35-дневной реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Первый самолёт, по сообщению Lietuvos oro uostai, должен приземлиться в Вильнюсе в пятницу ночью, а первый самолёт из столицы Литвы в пятницу рано утром вылетит в Варшаву, сообщает
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17 августа Вильнюсский аэропорт открывается после 35-дневной реконструкции взлетно-посадочной полосы.
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