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17 августа Вильнюсский аэропорт открывается после 35-дневной реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Первый самолёт, по сообщению Lietuvos oro uostai, должен приземлиться в Вильнюсе в пятницу ночью, а первый самолёт из столицы Литвы в пятницу рано утром вылетит в Варшаву, сообщает Delfi .



Взлетно-посадочную полосу за 18,7 млн евро обновил консорциум - латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta. Как отмечает руководство аэропорта, последний раз два десятилетия назад ремонтировавшаяся ВПП сильно износилась и приближалась к аварийному состоянию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вильнюсский аэропорт возобновляет работу 17 августа Вильнюсский аэропорт открывается после 35-дневной реконструкции взлетно-посадочной полосы.

В связи с реконструкцией ВВП в Вильнюсе большинство полётов с 14 июля было перенесено в Каунас, где за этот период было обслужено около 370 тыс. авиапассажиров и примерно 3,5 тыс. рейсов.