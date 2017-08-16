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Россельхознадзор сообщил о продолжающихся попытках ввоза в РФ «запрещенной» молочки из Беларуси

17.08.2017 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор сообщил о продолжающихся попытках ввоза в РФ «запрещенной» молочки из Беларуси

фото: Newsyou.info

15 августа в Краснинском районе Смоленской области на автодороге М 1 «Москва – Минск» сотрудники пограничной службы ФСБ РФ по Смоленской области задержали 20 тонн сухой сыворотки из Беларуси.

Груз был передан Управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Установлено, что сухая сыворотка выработана в Беларуси открытым акционерным обществом «Кобринский МСЗ». Вместе с тем в настоящее время поставки с данного предприятия в Российскую Федерацию ограничены вследствие неоднократного выявления в производимой продукции остатков лекарственных препаратов, сообщает Россельхознадзор.

Отправителем груза явилось минское ООО «АвтоПять», в соответствии с сопроводительными документами груз следовал в Московскую область.

На груз наложен арест. Его владельцу груза предстоит заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа в Краснинском районе Смоленской области на автодороге М 1 «Москва – Минск» сотрудники пограничной службы ФСБ РФ по Смоленской области задержали 20 тонн...

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