Минчанин, торговавший наркотиками за биткоины, может сесть на 13 лет

Советским районным отделом Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и психотропов, сообщила представитель СК.

В ходе расследования выяснилось, что 30-летний минчанин распространял запрещенные вещества через Интернет на территории Минска , закладки прятал в разных местах столицы и как раз в момент одной из таких закладок был задержан правоохранителями.

"При задержании у него были изъяты полимерные пакеты с веществами, которые согласно заключения экспертиз содержат опасное наркотическое вещество марихуану и особо опасное психотропное вещество амфетамин", — сообщила Гончарова.

Следствие получило информацию о том, что минчанин с мая и до начала августа этого года работал так называемым "минером-оптовиком".

В кратчайшие сроки следователи осмотрели места закладок и тайников, провели обыск по месту его жительства задержанного, отметила собеседница Sputnik.

"В связи с тем, что по таким делам подозреваемые используют многочисленные приложения-мессенджеры, которые позволяют вести шифрованную переписку, на первоначальном этапе было назначено проведение сложных компьютерных, радиоэлектронных экспертиз по изъятым у подозреваемого мобильным телефонам и компьютерной технике", — рассказала Гончарова.

Также следствием была получена информация о том, что вознаграждение подозреваемый получал в биткоинах.

Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до тринадцати лет с возможной конфискацией имущества.

Кроме того, проверяется информация о возможной причастности задержанного наркодилера к иным фактам нарушений уголовного законодательства, отметила представитель СК.

Комментарий официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь.