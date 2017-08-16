Снова рокировка: Егор Дружинин уйдет с проекта ТНТ на НТВ

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Хореограф Егор Дружинин сменит место работы ради участия в международном детском конкурсе "Ты супер! Танцы" на НТВ. Прежде он был членом жюри шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, но перед стартом четвертого сезона покинул этот проект.

НТВ пока никак не комментирует сообщения российских СМИ о том, что Егор Дружинин займет судейское кресло в проекте "Ты супер! Танцы". Информацию об участниках конкурса и членах жюри организаторы планируют обнародовать на пресс-конференции в понедельник 21 августа. Sputnik будет вести онлайн-трансляцию данного мероприятия в своем аккаунте в Фейсбуке>>

Информацию о сотрудничестве Дружинина с телеканалом НТВ подтвердила жена хореографа.

"Он не с ТНТ заканчивает работу, он просто больше не будет участвовать в проекте "Танцы" на ТНТ, уже после этого поучаствовал на "России" в "Танцуют все!", будет второй сезон зимой, сейчас он будет в детском проекте на НТВ принимать участие", — пояснила журналистам супруга Дружинина Вероника Ицкович. Она отметила, что Егор Дружинин "свободный художник" и выбирает наиболее интересные для себя предложения.

"Он устает от одного проекта, переходит в другой, чтобы дальше расти. Съемки начнутся чуть позже, кто у него в коллегах, я не думаю, что он вникал, потому что он параллельно выпускает спектакли и делает очень много чего другого", — рассказала Ицкович.

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Представлять Беларусь на конкурсе "Ты супер! Танцы" будут Мария Радионова и Каролина Тумашевич. Конкурс ставит задачей поддержать талантливых детей, оставшихся без опеки родителей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных семьях, а также у опекунов. Премьера шоу состоится в сентябре этого года.