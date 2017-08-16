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Снова рокировка: Егор Дружинин уйдет с проекта ТНТ на НТВ

17.08.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Хореограф Егор Дружинин сменит место работы ради участия в международном детском конкурсе "Ты супер! Танцы" на НТВ. Прежде он был членом жюри шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, но перед стартом четвертого сезона покинул этот проект.

Снова рокировка: Егор Дружинин уйдет с проекта ТНТ на НТВ
© Sputnik/
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НТВ пока никак не комментирует сообщения российских СМИ о том, что Егор Дружинин займет судейское кресло в проекте "Ты супер! Танцы". Информацию об участниках конкурса и членах жюри организаторы планируют обнародовать на пресс-конференции в понедельник 21 августа. Sputnik будет вести онлайн-трансляцию данного мероприятия в своем аккаунте в Фейсбуке>>

Информацию о сотрудничестве Дружинина с телеканалом НТВ подтвердила жена хореографа.

"Он не с ТНТ заканчивает работу, он просто больше не будет участвовать в проекте "Танцы" на ТНТ, уже после этого поучаствовал на "России" в "Танцуют все!", будет второй сезон зимой, сейчас он будет в детском проекте на НТВ принимать участие", — пояснила журналистам супруга Дружинина Вероника Ицкович. Она отметила, что Егор Дружинин "свободный художник" и выбирает наиболее интересные для себя предложения.

"Он устает от одного проекта, переходит в другой, чтобы дальше расти. Съемки начнутся чуть позже, кто у него в коллегах, я не думаю, что он вникал, потому что он параллельно выпускает спектакли и делает очень много чего другого", — рассказала Ицкович.

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© Sputnik.
"Танцы - это жизнь" - девиз участников шоу "Ты супер! Танцы"

Представлять Беларусь на конкурсе "Ты супер! Танцы" будут Мария Радионова и Каролина Тумашевич. Конкурс ставит задачей поддержать талантливых детей, оставшихся без опеки родителей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных семьях, а также у опекунов. Премьера шоу состоится в сентябре этого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Как ожидается, известный хореограф на новом месте работы станет членом жюри в проекте "Ты супер! Танцы".

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