|
Закрепить политически. Литва не хочет «сдавать» России транспортировку белорусских нефтепродуктов
17.08.2017 12:49 — Разное | Ежедневник
фото: Argusmedia.com.br
Литовский премьер-министр предупреждает Беларусь о стратегической опасности и экономической невыгодности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.
Беларуси экономически невыгодно использовать для экспорта нефтепродуктов российские железные дороги и порты, считает глава литовского правительства Саулюс Сквернялис, передает
16 августа Владимир Путин
"Направление грузов по железным дорогам и портам России для Беларуси точно экономически невыгодно и стратегически опасно, говоря о том, что порты заморожены и климатические условия там совсем другие. Это особенно чувствительно для нефтепродуктов", — сказал Сквернялис в четверг радиостанции Žinių radijas
Литовский премьер охарактеризовал подобные решения критически. "Политические решения восточных государств иногда принимаются невзирая на экономические интересы, поэтому политика Литвы должна быть активна в том плане, чтобы белорусские грузы и дальше направлялись посредством литовских железных дорог в Клайпедский порт. Мы должны утвердить это и политически, чтобы не ухудшилась ситуация", — добавил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский премьер-министр предупреждает Беларусь о стратегической опасности и экономической невыгодности использования российской инфраструктуры для экспорта...
|
Архив (Разное)
Комментарии