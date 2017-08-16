Закрепить политически. Литва не хочет «сдавать» России транспортировку белорусских нефтепродуктов



фото: Argusmedia.com.br

Литовский премьер-министр предупреждает Беларусь о стратегической опасности и экономической невыгодности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

Беларуси экономически невыгодно использовать для экспорта нефтепродуктов российские железные дороги и порты, считает глава литовского правительства Саулюс Сквернялис, передает РИА Новости .

16 августа Владимир Путин заявил о намерении увязать поставки российской нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию . До сих пор Беларусь отдавала приоритет литовской инфраструктуре, несмотря на существенные скидки, представленные российской стороной. Это вызывает претензии российских транспортников, который озвучили проблему президенту страны. Путин подчеркнул, что поскольку белорусские НПЗ загружаются российской нефтью, ее поставки должны осуществляться с учетом использования белорусами российского транспорта при экспорте в Европу.

"Направление грузов по железным дорогам и портам России для Беларуси точно экономически невыгодно и стратегически опасно, говоря о том, что порты заморожены и климатические условия там совсем другие. Это особенно чувствительно для нефтепродуктов", — сказал Сквернялис в четверг радиостанции Žinių radijas

Литовский премьер охарактеризовал подобные решения критически. "Политические решения восточных государств иногда принимаются невзирая на экономические интересы, поэтому политика Литвы должна быть активна в том плане, чтобы белорусские грузы и дальше направлялись посредством литовских железных дорог в Клайпедский порт. Мы должны утвердить это и политически, чтобы не ухудшилась ситуация", — добавил он.