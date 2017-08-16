В Минске открыли памятник Мулявину

Открытие памятника Владимиру Мулявину, основавшему легендарный ансамбль «Песняры», состоялось 17 августа в Минске.

Памятник поставили в сквере за Белгосфилармонией, куда собрались почитатели таланта великого артиста, участники группы «Песняры», представители властей, гости и артисты.

Присутствующие отметили реальность образа Мулявина, созданного скульптором Александром Костюковым. Музыкант изображен в сценическом национальном костюме с гитарой, он сидит на ступеньках и задумчиво смотрит вдаль. Памятник стал подарком Минску от города Екатеринбурга, где родился Мулявин.

Такая скульптурная композиция была одобрена родными артиста. Разработка и доставка памятника была финансирована российской стороной, установили его за бюджет Минска.

На открытие памятника Мулявину приехали музыкальный руководитель «Песняров» Олег Молчан, музыканты, заслуженные артисты Беларуси Владимир Марусич, Вадим Косенко, Валерий Дайнеко, Владимир Ткаченко, солисты Леонид Борткевич и Анатолий Кошепаров.

«Совершенно потрясающе. Буквально живой Мулявин с гитарой. Настолько здорово, красиво и правдоподобно. Просто копия Мулявина. Великолепное мастерство», – сказал в интервью sputnik.by Леонид Борткевич.