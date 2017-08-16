Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и ливней

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сильные грозы и проливные ливни ожидаются в Беларуси во второй половине дня в четверг 17 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни: жара и ливни

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в республике сохранится жаркая и неустойчивая погода – местами пройдут сильные дожди, а температура днем поднимется выше отметки +30°С.

"Сегодня до 18:00 на большей части Минской, Витебской, Брестской и по западной половине Гомельской и Могилевской областей, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами сильные ливни", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах ветер усилится до шквалистого – его порывы будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду. В отдельных районах, по словам синоптиков, возможен град.

В Гидромете уточнили, что неблагоприятные погодные явления в стране сохранятся до вечера четверга.

В связи с этим по стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.