ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и ливней

17.08.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сильные грозы и проливные ливни ожидаются в Беларуси во второй половине дня в четверг 17 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и ливней
© Sputnik / Виктор Толочко
Точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни: жара и ливни

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в республике сохранится жаркая и неустойчивая погода – местами пройдут сильные дожди, а температура днем поднимется выше отметки +30°С.

"Сегодня до 18:00 на большей части Минской, Витебской, Брестской и по западной половине Гомельской и Могилевской областей, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами сильные ливни", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах ветер усилится до шквалистого – его порывы будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду. В отдельных районах, по словам синоптиков, возможен град.

В Гидромете уточнили, что неблагоприятные погодные явления в стране сохранятся до вечера четверга.

В связи с этим по стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При грозах ветер усилится до шквалистого – его порывы будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Найден эффективный способ раннего обнаружения рака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика