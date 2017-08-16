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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и ливней
17.08.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сильные грозы и проливные ливни ожидаются в Беларуси во второй половине дня в четверг 17 августа, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в республике сохранится жаркая и неустойчивая погода – местами пройдут сильные дожди, а температура днем поднимется выше отметки +30°С.
"Сегодня до 18:00 на большей части Минской, Витебской, Брестской и по западной половине Гомельской и Могилевской областей, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами сильные ливни", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что при грозах ветер усилится до шквалистого – его порывы будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду. В отдельных районах, по словам синоптиков, возможен град.
В Гидромете уточнили, что неблагоприятные погодные явления в стране сохранятся до вечера четверга.
В связи с этим по стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.
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При грозах ветер усилится до шквалистого – его порывы будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду.
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