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Польский посол об электроэнергии будущей БелАЭС: Мы в таком импорте не заинтересованы
17.08.2017 13:46 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.by
Польский посол Конрад Павлик заявил, что Варшава не намерена политизировать вопрос безопасности БелАЭС, но закупать вырабатываемую ею электроэнергию не планирует.
Об этом Конрад Павлик в интервью
Конрад Павлик отверг обвинения белорусской стороны в политизации вопроса и пояснил, что закупать белорусскую электроэнергию Польша не планирует по другим соображением: "Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды. У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь», - пояснил Павлик.По его словам, Польша импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует. «Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает», — полагает посол.
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Польский посол Конрад Павлик заявил, что Варшава не намерена политизировать вопрос безопасности БелАЭС, но закупать вырабатываемую ею электроэнергию не...
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