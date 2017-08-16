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Польский посол об электроэнергии будущей БелАЭС: Мы в таком импорте не заинтересованы

17.08.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Польский посол об электроэнергии будущей БелАЭС: Мы в таком импорте не заинтересованы

фото: euroradio.by

Польский посол Конрад Павлик заявил, что Варшава не намерена политизировать вопрос безопасности БелАЭС, но закупать вырабатываемую ею электроэнергию не планирует.

Об этом Конрад Павлик в интервью «Еврорадио». Посол высказался за спокойную проработку всех недоразумений, возникший в связи со строительством БелАЭС. Напомним, что после высказываний главы польского МИДа о небезопасности технологий, используемых на БелАЭС, и нежелании Польши в связи с этим закупать электроэнергию с нее, польского посла в Минске вызвали на беседу в белорусский МИД.

Конрад Павлик отверг обвинения белорусской стороны в политизации вопроса и пояснил, что закупать белорусскую электроэнергию Польша не планирует по другим соображением: "Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды. У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь», - пояснил Павлик.По его словам, Польша импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует. «Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает», — полагает посол.

 
Теги: Минск
 
 
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Польский посол Конрад Павлик заявил, что Варшава не намерена политизировать вопрос безопасности БелАЭС, но закупать вырабатываемую ею электроэнергию не...

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