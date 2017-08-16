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Видеомост о ДТП в странах СНГ: как остановить смерть на дорогах
17.08.2017 14:14 — Разное | Sputnik Беларусь
С начала года в Беларуси произошло более 1500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло более двухсот человек, более полутора тысяч получили ранения. Фактически каждую неделю приходят сообщения ГАИ о гибели байкеров на дорогах. Только по вине водителей транзитных транспортных средств за 6 месяцев 2017 года в 49 ДТП погибло 10 человек, 47 получили ранения. Общественность Беларуси и стран-соседей сильно обеспокоена ситуацией с ДТП, которые происходят каждый день. В Кыргызстане, например, тоже очень сложная ситуация со смертельными ДТП – с начала года на дорогах республики погибло более трехсот человек.
Представители правоохранительных ведомств наших стран поделятся опытом по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, обсудят меры профилактики, и работу программ и проектов, направленных на обеспечение безопасности на дорогах:
В Минске:
В Бишкеке:
В Сухуме:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 18 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 18 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск — Бишкек — Сухум, на тему: "Неутешительная статистика ДТП в странах...
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