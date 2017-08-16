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Видеомост о ДТП в странах СНГ: как остановить смерть на дорогах

17.08.2017 14:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С начала года в Беларуси произошло более 1500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло более двухсот человек, более полутора тысяч получили ранения. Фактически каждую неделю приходят сообщения ГАИ о гибели байкеров на дорогах. Только по вине водителей транзитных транспортных средств за 6 месяцев 2017 года в 49 ДТП погибло 10 человек, 47 получили ранения. Общественность Беларуси и стран-соседей сильно обеспокоена ситуацией с ДТП, которые происходят каждый день. В Кыргызстане, например, тоже очень сложная ситуация со смертельными ДТП – с начала года на дорогах республики погибло более трехсот человек.

Представители правоохранительных ведомств наших стран поделятся опытом по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, обсудят меры профилактики, и работу программ и проектов, направленных на обеспечение безопасности на дорогах:

В Минске:

  • начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей ЗАРАНИК.

В Бишкеке:

  • заместитель начальника Главного управления патрульной милиции Министерства внутренних дел Ыманалы Кадырбаевич КРСАРКУЛОВ.

В Сухуме:

  • первый заместитель начальника управления ГАИ МВД Республики Абхазия Батал Валериевич АГРБА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 18 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 18 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск — Бишкек — Сухум, на тему: "Неутешительная статистика ДТП в странах...

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