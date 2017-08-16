Похороны российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой состоятся в субботу 19 августа на Троекуровском кладбище в Москве . Народная артистка России ушла из жизни 16 августа в Германии после продолжительной болезни, ей был 61 год. Предположительно, причиной смерти стала онкология.



© Sputnik / Артем Бордовский Астрахан о Глаголевой: с Верой было очень легко работать

Многие поклонники кино знают Веру Глаголеву не только как актрису, но и как режиссера, продюсера и автора сценариев для кинопроектов, отметил кинокритик Александр Шпагин на радио Sputnik .

"В начале 90-х это было увлечением, когда она только попробовала себя в режиссуре, но потом в двухтысячных это переросло в настоящую профессию и в итоге воплотилось в прекрасную картину "Одна война", одну из лучших, на мой взгляд, картину о духовных последствиях войны с очень сильным, глубинным пацифистским оттенком. Это был редчайший случай, когда зрительный зал плакал, настолько была пронзительная и мощная работа", — отметил Шпагин.

По словам кинокритика, многие зрители впервые узнали Веру Глаголеву в образе "прихиппованного гадкого утенка" в фильме "На край света", и этот образ был схвачен актрисой очень точно.



© Sputnik Г. Коревых Наши любимые фильмы с Верой Глаголевой

"Этот образ оказался крайне удачным, потому что таких девушек, все время выпускающих ежиные иголки, излишне ироничных и колких, тогда было слишком много. Она этот тип очень точно схватила, и все ее основные роли, по которым ее любил зритель, это как раз образ гадкого утенка в ожидании своей женской судьбы, и "Выйти замуж за капитана" в этом смысле просто матрица подобного образа", — рассказал Шпагин.

В то же время в актерской коллекции Веры Глаголевой есть и не менее удачные работы, такие как интеллигентная учительница в фильме "Не стреляйте в белых лебедей" или девочка с гениальным даром в фильме "О тебе".

"Глаголева немного зависла в ожидании своей судьбы, но все-таки этот момент настал в 2000х годах, когда она открылась как большая актриса, в первую очередь, в телесериалах "Наследницы", "Самозванцы". И тут ее затянула режиссура, там были свои поиски, и в итоге это произошло через фильм "Одна война", и дальше пошел крепкий режиссерский профессионализм", — сказал кинокритик.

Беседу с кинокритиком, историком кино Александром Шпагиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.