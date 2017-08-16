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Белорусские астрофотографы о Дне фотографии и солнечном затмении
17.08.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
19 августа в мире отмечается Всемирный день фотографии, а в этом году 21 августа пройдет такое природное явление, как полное солнечное затмение. К сожалению, в Беларуси его можно будет наблюдать только частично. Но белорусские астрофотографы готовы использовать любую возможность для того, чтобы запечатлеть различные явления, происходящие в атмосфере Земли.
Неоднократно фотоснимки и видеокадры белорусских любителей астрофотографии попадали на страницы и сайты ведущих астрономических изданий мира. О том, как люди приходят в астрофотографию, чем съемки космических объектов отличаются от обычного увлечения фотографией, чем гордятся белорусские астрономы и с какими проблемами сталкиваются наши астрофотографы, расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в встрече, которая пройдет в пятницу 18 августа, в 15:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 86.
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В пятницу, 18 августа, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами на тему: "Белорусские астрофотографы о Всемирном дне...
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