Подробности смертельного ДТП в Минске: водитель жив

Стали известны подробности об аварии, случившейся в Минске около 7 часом утра на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД.

По словам представителя СК Александра Агафонова, предполагается, что ни водитель, ни пассажиры такси не были пристегнуты ремнями безопасности.

По последней информации, в аварии погибли двое пассажиров – парень и девушка, водитель находится в реанимации.

Водитель автобуса, 51-летний шофер, и единственный, кто был в момент аварии в общественном транспорте, не пострадали.