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Подробности смертельного ДТП в Минске: водитель жив
Стали известны подробности об аварии, случившейся в Минске около 7 часом утра на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД.
По словам представителя СК Александра Агафонова, предполагается, что ни водитель, ни пассажиры такси не были пристегнуты ремнями безопасности.
По последней информации, в аварии погибли двое пассажиров – парень и девушка, водитель находится в реанимации.
Водитель автобуса, 51-летний шофер, и единственный, кто был в момент аварии в общественном транспорте, не пострадали.
Напомним, ранее сообщалось, в 07:20 на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД
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Стали известны подробности об аварии, случившейся в Минске около 7 часом утра на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД.
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