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Тест: кто сказал - Гнойный или Oxxxymiron?

17.08.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рэп-баттл Versus стал главным ньюсмейкером начала этой недели: сражение рэперов Гнойного (он же Слава КПСС) и Оксимирона (Oxxxymiron) за несколько дней посмотрели более 15 миллионов раз, а по накалу обсуждений и разборов в социальных сетях видео бьет все рекорды.

Специально для фанатов "Версуса" и просто интересующихся рэп-баттлами пользователей Sputnik подготовил онлайн-тест на знание цитат Оксимирона и Гнойного — попробуйте угадать, кто из них что сказал?

Versus Battle — популярное интернет-шоу на YouTube. В выпусках "баттлов" между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 400 миллионов просмотров.

 
 
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Онлайн-тест для фанатов "Версус" и рэп-музыки - хорошо ли вы слушали самый обсуждаемый баттл последних месяцев?

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