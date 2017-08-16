Тест: кто сказал - Гнойный или Oxxxymiron?

Рэп-баттл Versus стал главным ньюсмейкером начала этой недели: сражение рэперов Гнойного (он же Слава КПСС) и Оксимирона (Oxxxymiron) за несколько дней посмотрели более 15 миллионов раз, а по накалу обсуждений и разборов в социальных сетях видео бьет все рекорды.

Специально для фанатов "Версуса" и просто интересующихся рэп-баттлами пользователей Sputnik подготовил онлайн-тест на знание цитат Оксимирона и Гнойного — попробуйте угадать, кто из них что сказал?

Versus Battle — популярное интернет-шоу на YouTube. В выпусках "баттлов" между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 400 миллионов просмотров.