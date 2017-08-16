Беларусь примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет 14-22 октября 2017 года в России, в Сочи. Беларусь уже вступила в активную фазу подготовки, рассказала в пресс-центре Sputnik. начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси Наталья Пшеничная.



© Sputnik / Виктор Толочко Людей с высшим образованием в Беларуси будет меньше

"Уже утверждена команда из трехсот не только молодых людей, которые прошли серьезный отбор и станут участниками белорусской делегации. В нее входят и ветераны движения, участники прошлых фестивалей. Практически полностью мы готовы к участию в фестивале, молодежь переписывается в социальных сетях в ожидании октября. Самое дорогое, что есть у человека — общение, и за этим богатством мы едем. Думаю, что вернувшись с фестиваля, в котором участвуют 150 стран, мы станем в 150 раз богаче", — рассказала Пшеничная.

Этот фестиваль станет крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в фестивале примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех пяти населенных континентов Земли, более 150 государств.

Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты — лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и многих других. Ряд зарубежных стран сформируют свои делегации составом свыше 250 представителей.