Смертельная авария под Барановичами: погибли мать и дочь

В Барановичском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью двух женщин . По данным следствия 16 августа около 20.15 на перекрестке вблизи деревни Дубово Барановичского района произошло столкновение автомобиля "Mazda 626", выехавшего на главную дорогу, с двигавшимся по ней "Peugeot 206".

"В результате случившегося водитель "Mazda 626", 38-летняя жительница города Барановичи, являвшаяся мастером на частном предприятии, и ее 59-летняя мать-пенсионерка, находившаяся на переднем сиденье, от полученных телесных повреждений скончались на месте. В салоне они находились вдвоем. Автомобилем "Peugeot 206" управляла 23-летняя неработающая жительница деревни Малая Колпеница. Она ехала одна, госпитализация ей не потребовалась", — рассказала Дранькова.

По результатам освидетельствования, паров этилового спирта в выдыхаемом женщиной воздухе не обнаружено.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего с участием сотрудников областного аппарата УСК по Брестской области и специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр, по изъятым вещественным доказательствам назначен ряд исследований.

Барановичским межрайонный отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК РБ.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, ставшим очевидцами данного ДТП, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам 8(0162) 27-38-09, 27-38-11, 8(029) 796-76-32, или в дежурную часть УСК по Брестской области по телефону 8(0162)27-37-00.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Марины Драньковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.