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Видеофакт: открытие памятника Мулявину в Минске

17.08.2017 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В торжественной церемонии приняли участие первые лица страны, среди которых заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко и министр культуры Борис Светлов. Также почтить память белорусского "песняра" прибыл губернатор Свердловской области России Евгений Куйвашев.

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© Sputnik / Виктор Толочко
Дочь Мулявина приняла участие в открытии памятника отцу в Минске

Памятник Мулявина Минску преподнесла в дар Свердловская область после того, как на малой родине музыканта в Екатеринбурге в 2014 году в его честь появился монумент при участии белорусской стороны.

Все собравшиеся в Минске возложили цветы к новому памятнику.

"Владимир Георгиевич Мулявин по характеру и рождению уралец, а по жизни и по творческому пути — белорус. У него две мовы, как два крыла у птицы. Сегодня этим событием и этим памятником мы еще раз говорим друг другу слова признательности, отдаем дань уважения этому уникальному человеку, который очень много сделал для наших страны", — отметил Куйвашев.

Автор памятника архитектор Александр Кострюков признался журналистам, что над созданием образа "песняра" работал 14 лет.

По словам Олега Молчана, памятник — вторая работа Кострюкова. Ранее архитектор создавал надгробие, который установили на могиле "песняра".

"Этот памятник (на бульваре Мулявина — Sputnik) получился замечательным, потому что Саша тонко чувствует, передает эту натуру. Мулявин должен выглядеть именно так. Он представлен таким, каким я его помню, когда мы с ним вместе работали", — рассказал собеседник Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Памятник народному артисту СССР художественному руководителю ВИА "Песняры" Владимиру Мулявину открыли в четверг на бульваре Мулявина в Минске. Смотрите кадры...

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