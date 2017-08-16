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Видео прыжка скалолаза с айсберга на надувной "пицце" появилось в сети

17.08.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Американец Итан Прингл во время своего путешествия по Гренландии совершил давнюю мечту: скалолаз скатился на надувной "пицце" с массивного айсберга и прыгнул в холодную воду океана с 6 метровой высоты. Видео съезда и последующего прыжка Итан Прингл выложил в свой Instagram, запись уже посмотрели более 100 тысяч раз.

Видео прыжка скалолаза с айсберга на надувной "пицце" появилось в сети
© Youtube / Alain ROBERT
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"Это самая крутая вещь, которую я, возможно, когда-либо делал. Я знал, что не уеду отсюда, пока не прокачусь с айсберга", — рассказал Прингл.

На кадрах видно, как скалолаз взбирается по айсбергу на расстояние порядка 100 метров, затем он садится в надувную "пиццу" и на большой скорости съезжает прямо в океан. Друзья на лодке тут же подбирают Прингла.

"Это выглядит забавным, но не хотел бы попробовать сделать такой прыжок сам. Это фантастически красивое место, но очевидно очень холодное. Надеюсь, Итан не замерз", — прокомментировал трюк один из подписчиков в Instagram.

 
 
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Американский скалолаз Итан Прингл скатился с огромного айсберга и прыгнул в океан. Смотрите кадры захватывающего трюка.

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