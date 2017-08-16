ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эмма Стоун и Дженнифер Энистон стали самыми высокооплачиваемыми актрисами 2017 года

17.08.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Эмма Стоун и Дженнифер Энистон стали самыми высокооплачиваемыми актрисами 2017 года

фото: Dp.ru

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира.

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых актрис, пишет РБК. Список 2017 года возглавила 28-летняя американская актриса Эмма Стоун, сыгравшая главную женскую роль в фильме-мюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Она, по подсчетам издания, заработала за последние 12 месяцев 26 млн долларов. Ее героиня Миа, бариста в кофейне и подающая надежды актриса, помогла собрать фильму 445,3 млн долларов кассовых сборов по всему миру.

​Второе место заняла 48-летняя Дженнифер Энистон с годовым заработком в размере 25,5 млн долларов. Журнал указывает, что основной ее заработок — от рекламных кампаний (Emirates airlines, Smartwater и Aveeno). Также часть доходов составила прибыль от продажи косметической компании Living Proof (куплена Unilever в декабре 2016 года за неназванную сумму), где у Энистон была доля.

На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс (24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах «Мама!» Даррена Аронофски, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: открытие памятника Мулявину в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика