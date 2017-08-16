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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эмма Стоун и Дженнифер Энистон стали самыми высокооплачиваемыми актрисами 2017 года Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира.

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых актрис, пишет. Список 2017 года возглавила 28-летняя американская актриса Эмма Стоун, сыгравшая главную женскую роль в фильме-мюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Она, по подсчетам издания, заработала за последние 12 месяцев 26 млн долларов. Ее героиня Миа, бариста в кофейне и подающая надежды актриса, помогла собрать фильму 445,3 млн долларов кассовых сборов по всему миру.​Второе место заняла 48-летняя Дженнифер Энистон с годовым заработком в размере 25,5 млн долларов. Журнал указывает, что основной ее заработок — от рекламных кампаний (Emirates airlines, Smartwater и Aveeno). Также часть доходов составила прибыль от продажи косметической компании Living Proof (куплена Unilever в декабре 2016 года за неназванную сумму), где у Энистон была доля.На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс (24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах «Мама!» Даррена Аронофски, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior.