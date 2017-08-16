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Эмма Стоун и Дженнифер Энистон стали самыми высокооплачиваемыми актрисами 2017 года
17.08.2017 16:40 — Разное | Ежедневник
фото: Dp.ru
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира.Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых актрис, пишет
Второе место заняла 48-летняя Дженнифер Энистон с годовым заработком в размере 25,5 млн долларов. Журнал указывает, что основной ее заработок — от рекламных кампаний (Emirates airlines, Smartwater и Aveeno). Также часть доходов составила прибыль от продажи косметической компании Living Proof (куплена Unilever в декабре 2016 года за неназванную сумму), где у Энистон была доля.
На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс (24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах «Мама!» Даррена Аронофски, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира.
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