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Александр Ревва о быстром юморе и Марюс Вайсберг о новой комедии
17.08.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Однажды режиссер Марюс Вайсберг рассказал, что продолжит снимать комедии, потому что свою "В джазе только девушки" он еще не снял. А вот у новой картины, считает режиссер, есть все необходимое, чтобы стать классикой жанра.
"Комедия должна быть живой материей, и как раз ингредиенты для этого в новом фильме есть, есть все, что нужно для живой классики", — рассказал Марюс.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Александр Ревва, который выступил и исполнителем одной из главных ролей, и автором сценария, признал, что Марюсу впервые удалось раскрыть в нем актера, а не комика, и поделился своими мыслями о месте юмора в современности.
"Сейчас время быстрого юмора, правят мемы, короткие яркие вспышки. Нет времени на длительное, остался только кинематограф", — считает Ревва.
А вот кино в отличие от стэнд-апа дает возможность эмоционально повлиять на зрителя.
"В кино юмор живет дольше, чем на сцене. Есть полтора часа на историю, полтора часа достаточно, чтобы эмоционально зацепить зрителя".
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