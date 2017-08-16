Обиженный житель Тамбова пытается взыскать с МТС 10 процентов ее годовых доходов

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Сама сотовая компания отнесла иск к судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности, отразив это в своем отчете за минувший квартал. Недовольный клиент компании требует 30 млрд рублей.

Житель Тамбовской области пытается взыскать с МТС 30 млрд рублей за списанные из пакета 6 бесплатных минут.

Несмотря на то, что Мичуринский городской суд еще в январе не удовлетворил его требования, а в апреле аналогичное решение по апелляционной жалобе вынес Тамбовский областной суд, в июле абонент МТС подал кассационную жалобу, сообщают " Ведомости" .

Клиент МТС судится с оператором уже больше года. У него был подключен тарифный план, включающий в себя 3 Гб интернет-трафика и 500 минут звонков. После того, как пакет услуг, включенный в тариф, заканчивается, абонент начинает платить по 1,5 российских рубля за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у этого абонента происходили 22-го числа каждого месяца. Недовольный клиент уверен в том, что с 12 ночи до 9 утра 22 июня 2016 года МТС незаконно списала 6 бесплатных минут, включенных в тариф.

Сама сотовая компания отнесла иск к судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности, отразив это в своем отчете за минувший квартал. Выручка МТС от мобильной связи в России составила в 2016 году 295 млрд рублей. Таким образом, абонент намерен отсудить у оператора около 10% от всей суммы доходов от мобильных услуг.