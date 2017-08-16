Валерий Мулявин и Анатолий Кашепаров о новом памятнике Песняру

Четверг 17 августа — особый день для белорусских любителей музыки, для миллионов почитателей творчества ансамбля "Песняры", да и для всех белорусов — в Минске, в сквере у здания Белгосфилармонии открыт памятник Владимиру Мулявину работы белорусского скульптора Александра Кострякова.

В студии радио Sputnik Беларусь младший сын Владимира Георгиевича Валерий Мулявин и заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров рассказали, есть ли у них ощущение, что в Минске появилась новая достопримечательность, к которой с удовольствием будут приходить люди, чтобы прикоснуться к гитаре Мулявина, который, как никто, сумел воспеть и прославить Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко Видеофакт: открытие памятника Мулявину в Минске

"Безусловно, есть такое ощущение. Хочется сказать большое спасибо скульптору Александру Кострякову, который ранее создал памятник отцу на Московском кладбище города Минска и мемориальную доску на доме, где мы жили, и я очень рад, что в Минске открылся достойный памятник моему отцу", — сказал Валерий Мулявин.

Анатолий Кашепаров отметил необыкновенную похожесть и особую собирательность образа Песняра.

"Я хочу сказать о глазах Владимира Георгиевича, которые увидел в бронзовом воплощении. Этот взгляд, меня когда-то не то что пугал, но как-то провоцировал рассказать ему "всю правду", — шутит Кашепаров.

Беседу с Анатолием Кашепаровым и Валерием Мулявиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.