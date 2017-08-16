Интим предлагать? Чему учат женщин на секс-тренингах в школах гейш

Такие "учебные" заведения, как "Школы Гейш" пришли в наш мир с востока и на данный момент существуют как в западных странах, так и в России. Причем основной упор в них делается не только на психологическую составляющую, но и на практические занятия.

Есть ли правда в том, что успех отношений с противоположным полом напрямую зависит от "горизонтальной плоскости", а все разговоры о "богатом внутреннем мире" партнера не что иное как болезненные бредни?

Что на самом деле представляют собой тренинги под громкими названиями "уроки оральных ласк" и "тренировки интимных мышц" и готово ли консервативное белорусское общество к подобным "урокам для взрослых"?

Насколько такие занятия безопасны для здоровья, почему они адресованы исключительно женщинам и по каким причинам сама тренер считает их не только спасением от комплексов, но и способом решения проблем семьи и взаимоотношений с противоположным полом?

Трансляцию беседы с тренером-консультантом по позитивному мышлению, секс-тренером, создательницей "Школы Гейш" Мариной Осмоловской в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.