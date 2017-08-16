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В Барселоне фургон въехал в толпу людей
17.08.2017 20:22 — Разное | Ежедневник
СМИ сообщают о 10-13 погибших, и что водитель фургона удерживает заложников в ресторане на рынке Бокерия, расположенном недалеко от места наезда. Испанская полиция назвала наезд терактом.
Правоохранители подтвердили, что водитель укрывается в одном из баров. Полиция ищет второй фургон, который был арендован для того, чтобы нападавший мог скрыться. В первом транспортном средстве найден испанский паспорт, пишет
Телеканал TV-3 сообщает, что водитель взял заложников в турецком ресторане на рынке Бокерия.
Посольство Беларуси в Испании уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших в Барселоне граждане Беларуси,
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СМИ сообщают о 10-13 погибших, и что водитель фургона удерживает заложников в ресторане на рынке Бокерия, расположенном недалеко от места наезда. Испанская полиция...
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