В Барселоне фургон въехал в толпу людей





СМИ сообщают о 10-13 погибших, и что водитель фургона удерживает заложников в ресторане на рынке Бокерия, расположенном недалеко от места наезда. Испанская полиция назвала наезд терактом.

Правоохранители подтвердили, что водитель укрывается в одном из баров. Полиция ищет второй фургон, который был арендован для того, чтобы нападавший мог скрыться. В первом транспортном средстве найден испанский паспорт, пишет tut.by.

Инцидент произошел в центре города на популярной среди туристов пешеходной улице Рамбла. В полиции сообщили о двух погибших и около 25 пострадавших в результате наезда. Однако местные СМИ пишут о 10-13 погибших.

Местные СМИ сообщают, что после наезда двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны. Также поступает информация о стрельбе на рынке Бокерия в центре города.

Телеканал TV-3 сообщает, что водитель взял заложников в турецком ресторане на рынке Бокерия.

Посольство Беларуси в Испании уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших в Барселоне граждане Беларуси, заявили в пресс-службе МИД нашей страны.

