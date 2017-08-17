Видео перестрелки игрушечных танков в Гродно выложили в интернет

Житель Гродно Вадим Лихачевский открыл в центре Города развлекательную игру — танковый бой. Перестрелка между танками идет по принципу игры в лазертаг: благодаря инфракрасным лучам, передает портал Гродно.Life .

Танки местный житель заказывал в Германии, выбрал по две машины моделей Т-34 и "Тигр". Каждый экземпляр стоил 150 евро.

"Как-то даже туристы из Польши проходили мимо и решили сыграть в танки, им понравилось", — рассказал Вадим Лихачевский.

О развитии франшизы житель Гродно пока не думает: нужно понять, насколько популярно будет увлечение в областном центре.