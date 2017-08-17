|
Видео перестрелки игрушечных танков в Гродно выложили в интернет
17.08.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Житель Гродно Вадим Лихачевский открыл в центре Города развлекательную игру — танковый бой. Перестрелка между танками идет по принципу игры в лазертаг: благодаря инфракрасным лучам, передает портал
Танки местный житель заказывал в Германии, выбрал по две машины моделей Т-34 и "Тигр". Каждый экземпляр стоил 150 евро.
"Как-то даже туристы из Польши проходили мимо и решили сыграть в танки, им понравилось", — рассказал Вадим Лихачевский.
О развитии франшизы житель Гродно пока не думает: нужно понять, насколько популярно будет увлечение в областном центре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Гродно появилось необычное увлечение – танковый бой – в котором участники управляют моделями танков с помощью пульта управления. Смотрите на видео, как...
|
Архив (Разное)
Комментарии