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Видео перестрелки игрушечных танков в Гродно выложили в интернет

17.08.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель Гродно Вадим Лихачевский открыл в центре Города развлекательную игру — танковый бой. Перестрелка между танками идет по принципу игры в лазертаг: благодаря инфракрасным лучам, передает портал Гродно.Life.

Танки местный житель заказывал в Германии, выбрал по две машины моделей Т-34 и "Тигр". Каждый экземпляр стоил 150 евро.

"Как-то даже туристы из Польши проходили мимо и решили сыграть в танки, им понравилось", — рассказал Вадим Лихачевский.

О развитии франшизы житель Гродно пока не думает: нужно понять, насколько популярно будет увлечение в областном центре.

 
Теги: Гродно
 
 
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В центре Гродно появилось необычное увлечение – танковый бой – в котором участники управляют моделями танков с помощью пульта управления. Смотрите на видео, как...

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