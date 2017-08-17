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Трофейная охота на лося и оленя откроется в Беларуси 20 августа
17.08.2017 19:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Трофейная охота на лося, благородного и пятнистого оленя, а также лань откроется в Беларуси 20 августа, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
© Sputnik Павел Лисицын
Охота будет разрешена в течение суток из засады и с подхода. Разрешается в угодьях использовать нарезное и гладкоствольное оружие, а также луки и арбалеты.
"Допускается добыча взрослых самцов, а также селекционных животных любого пола и возраста", – сказали в инспекции.
Согласно постановлению Министерства лесного хозяйства от 20.09.2010 № 21 к трофейным относятся взрослые самцы лося, имеющие рога типичной лопатообразной, ветвистой или переходной формы с тремя и более отростками на каждом роге; взрослые самцы оленя благородного и оленя пятнистого, имеющие рога типичной формы с четырьмя и более отростками на каждом роге; взрослые самцы лани европейской, имеющие рога типичной формы.
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В угодьях охотникам будет разрешено использовать нарезное и гладкоствольное оружие, а также луки и арбалеты.
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