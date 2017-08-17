Психолог: наши страхи полезны, они могут стать спасением

Страх — это естественное чувство, которое испытывает человек в разных жизненных ситуациях. И такое чувство может быть полезным, поскольку оно предназначено для того, чтобы спастись самому или спасти что-то ценное для себя, рассказала психолог и гештальт-терапевт Валерия Аслаповская на радио Sputnik Кыргызстан .

"А фобия это когда страх переходит за пределы рационального, то есть становится преувеличенным, не адекватным ситуации. Фобия — это многократно усиленный страх, который невозможно контролировать", — отметила психолог.



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По словам собеседницы, до 95 процентов людей в той или иной степени подвержены страху публичности, причем в большинстве случаев это именно страх, а не фобия. Происхождение такого страха связано с историей развития человечества и выживаемостью человека в социуме.

"Для наших далеких предков выступить отдельно, отделиться от сообщества означало смерть. Также выделение или отделение себя от основной части общества связано с социальным страхом отвержения или оценки. У многих людей при страхе трясутся или потеют руки, учащается сердцебиение", — рассказала Аслаповская.

Психотерапевт может помочь скорректировать поведение, избавить человека от таких симптомов и придать ему уверенности, и часто это происходит без медикаментозного лечения. Основная задача врача в таких случаях — помочь пациенту разобраться в его индивидуальном социальном опыте, чтобы выяснить, откуда такой страх возник.

Беседу с психологом и гештальт-терапевтом Валерией Аслаповской слушайте на радио Sputnik Беларусь.