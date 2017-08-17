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Подлодка "Северодвинск" успешно провела стрельбу ракетой "Калибр"

18.08.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Атомная подводная лодка "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой "Калибр" в Баренцевом море, поразив цель на полигоне в Архангельской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

Подлодка "Северодвинск" успешно провела стрельбу ракетой "Калибр"
© Sputnik Виталий Тимкив
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

Учения были проведены в пятницу. Стрельба велась из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

"Сегодня многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние от места пуска до цели составило порядка 600 километров. Стрельба, по информации военных, была выполнена согласно всем заданным параметрам.

В пресс-службе Северного флота обратили внимание, что при подготовке к запуску ракеты и непосредственно во время стрельбы экипаж атомной подлодки действовал профессионально.

Ракетная система Калибр-ПЛ размещается в 533-миллиметровых торпедных аппаратах подводных лодок и предназначена для поражения надводных, подводных и наземных целей. В составе системы могут применяться крылатые ракеты различных типов — противокорабельные, противолодочные, ракеты для поражения наземных целей.

Ракеты "Калибр" неоднократно применялись в ходе специальной операции в Сирии в борьбе с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран). Так, 23 июня российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами из акватории Средиземного моря по боевикам. Всего было выпущено шесть крылатых ракет.

 
Теги: Минск
 
 
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Расстояние от места пуска до мишени составило около 600 километров, экипаж подлодки действовал на высоком профессиональном уровне.

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