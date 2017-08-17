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Второй за сутки теракт в Испании: нападавшие ликвидированы

18.08.2017 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Второй за сутки теракт в Испании: нападавшие ликвидированы

фото: ria.ru

В ночь с четверга на пятницу в Испании произошел второй за сутки наезд неизвестных на пешеходов. Бвло сбито несколько человек, далее мошина нападавших столкнулась с полицией.

Трагедия произошла в Камбрильсе. Машина преступников после столкновения с людьми столкнулись с полицией, перевернулась, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы, передает РИА Новости.

Каталонские правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один задержан, но скончался позже от полученных ранений. В результате нападения пострадали семь человек, двои находятся в критическом состоянии.

Ранее в четверг произошел наезд фургона на пешеходов в Барселоне.

Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали. 

 
 
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В ночь с четверга на пятницу в Испании произошел второй за сутки наезд неизвестных на пешеходов. Бвло сбито несколько человек, далее мошина нападавших столкнулась...

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