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Второй за сутки теракт в Испании: нападавшие ликвидированы
18.08.2017 09:13 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
В ночь с четверга на пятницу в Испании произошел второй за сутки наезд неизвестных на пешеходов. Бвло сбито несколько человек, далее мошина нападавших столкнулась с полицией.
Трагедия произошла в Камбрильсе. Машина преступников после столкновения с людьми столкнулись с полицией, перевернулась, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы, передает
Каталонские правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один задержан, но скончался позже от полученных ранений. В результате нападения пострадали семь человек, двои находятся в критическом состоянии.
Ранее в четверг произошел наезд фургона на пешеходов в Барселоне.
Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали.
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В ночь с четверга на пятницу в Испании произошел второй за сутки наезд неизвестных на пешеходов. Бвло сбито несколько человек, далее мошина нападавших столкнулась...
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