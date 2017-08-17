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«Савушкину продукту» закрыли дорогу в Россию

18.08.2017 09:26 — Разное | Ежедневник  
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«Савушкину продукту» закрыли дорогу в Россию

фото: Ural.kp.ru

Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции четырех белорусских предприятий.

Ограничение на поставки накладывается «в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации», сообщили в Россельхознадзоре.

Запрет вводится с 18 августа и носит характер временного. Ограничения накладываются на продукцию ОАО «Витконпродукт» (повторное выявление остатков тетрациклина в мясе птицы);  ОАО «Молочные горки» (повторное выявление в питьевом молоке наличия остатков линкомицина);  ОАО «Рогачевский МКК» (повторное выявление в сгущенном молоке наличия остатков линкомицина); ОАО «Савушкин продукт» (повторное выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина).

Кроме того, с  17 августа введен усиленного контроля за продукцией  СП ООО «Бак» (выявление остатков тетрациклина в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины);  СОАО «Беловежские сыры» (выявление остатков салиномицина в сыре);  ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (выявление остатков тетрациклина в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины);  «Здравушка-Милк» (выявление в молоке наличия остатков тилозина, ципрофлоксацина); ОАО «Минский молочный завод №1» (выявление в молоке остатков линкомицина).

Как сообщали ранее в «Союзмолоке», поставки молочных продуктов из Беларуси за последние годы выросли: если в 2013 году их доля в импорте составляла 42%, то в 2015 году — уже 83%. 

 

 
 
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Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции четырех белорусских предприятий.

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