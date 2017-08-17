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Что полезнее – дыня или арбуз
18.08.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Считается, что дыня гораздо вреднее арбуза, так как в ней больше сахара. Однако в ней больше и клетчатки, и в разы выше содержание витамина С.
С проблемой выбора поможет разобраться инфографика наших коллег из
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В каком лакомстве больше пользы: в дыне или арбузе, чем отличаются способы выбора этих бахчевых – в инфографике Sputnik.
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