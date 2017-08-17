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Еврозона и Япония, до этого тормозившие рост глобального ВВП, теперь, напротив, способствуют его восстановлению.

Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg, которое сделало такую оценку на основании консенсус-прогноза аналитиков на второй квартал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bloomberg: новыми «локомотивами» мировой экономики стали ЕС и Япония Еврозона и Япония, до этого тормозившие рост глобального ВВП, теперь, напротив, способствуют его восстановлению.

Рост глобального ВВП во втором квартале ускорился до 2,5-летнего максимума и составил более 4% в годовом выражении, по оценке опрошенных Bloomberg аналитиков, сделанной на основании макроэкономической статистики. В 2017 и 2018 годах он составит 3,4 и 3,5% (для сравнения, в 2016 году рост был на уровне 3,1%, в 2015-м — 3,4%), следует из подготовленного агентством консенсус-прогноза. Прогнозы МВФ близки к тем, что опубликовало Bloomberg: 3,5 и 3,6% в 2017 и 2018 годах соответственно.При этом восстановление мирового ВВП ускоряется за счет еврозоны и Японии, — экономик, до этого, наоборот, сдерживавших глобальный рост, отмечает Bloomberg. Статистика от Евростата и японского кабинета министров за второй квартал действительно указывает на то, что некогда «отстающие» экономики превращаются в «локомотивы» мирового роста.Экономика еврозоны после нескольких лет вялого роста, пишет Bloomberg, расширилась на 0,6 и 2,2% в квартальном и годовом выражении против 0,3 и 1,6% в соответствующем периоде 2016 года. Этому способствовал рост ведущей экономики блока — Германии (2,1% в годовом и 0,6% в квартальном выражении по сравнению с 1,8 и 0,5% в 2016 году). При этом сразу несколько стран продемонстрировали лучшие показатели роста за последние годы. Испания отчиталась о лучших показателях по росту за два года (0,9 и +,1% в квартальном и годовом выражениях против 0,8 и 3,4% в 2016 году), а Италия, одно из «слабых звеньев» валютного блока, может завершить год лучшими данными по росту ВВП с 2010 года (более 1%), прогнозирует Bloomberg. Во втором квартале страна показала рост на 0,4 и 0,5% в квартальном и годовом выражениях против 0,1 и 0,8% годом ранее. Рост экспорта и инвестиций помог Франции увеличить ВВП на 1,8% в годовом и на 0,5% в годовом и квартальном выражениях, обеспечив самый высокий продолжительный рост экономики с 2011 года. Тогда Франция зафиксировала рост на 0,9% в квартальном и на 2,2% — в годовом выражении.Сейчас экономика еврозоны демонстрирует уверенное восстановление, которое носит более широкий характер, чем за последние годы, что свидетельствует об устойчивости этого роста к внешним шокам, сказал Bloomberg экономист женевского банка Banque Pictet & Cie Фредерик Дюкрозе.Что касается Японии, то ее ВВП в апреле—июне увеличился на 1% в квартальном выражении и на 4% — в годовом (против 0,4 и 1,7% в соответствующий период в 2016 году). Таким образом, Япония вышла на первое место в рейтинге стран G7 по темпам экономического роста за отчетный квартал в годовом выражении. Япония демонстрирует экономический рост шестой квартал подряд на фоне самого высокого за последние годы внутреннего спроса. Эта динамика увеличивает вероятность устойчивого восстановления экономики, которая в последние годы характеризовалась низкой инфляцией и отрицательным приростом населения.«Свежие данные указывают на самое масштабное одновременное восстановление, которое мировая экономика демонстрировала за минувшее десятилетие, — написал в своем блоге главный экономист МВФ Морис Обстфельд. — Мировая торговля также выросла, и в ближайшие два года темпы ее роста будут опережать темпы увеличения глобального ВВП».