Шум, крики, люди разбегались: теракт в Барселоне глазами очевидца

Теракт произошел вечером в четверг 17 августа на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны, где всегда очень много туристов. Фургон наехал на прохожих, в результате погибли 13 человек, более 100 пострадали. Водителю-террористу удалось исчезнуть. Кроме того, двое преступников удерживали заложников в одном из ресторанов города, они задержаны.

"Мы были там, когда все произошло в разгар рабочего дня. Очень большой шум и как будто бы много машин бьются одна об другую. Ничего не было понятно. Люди стали кричать, убегать. Было что-то невообразимое. Мы побежали смотреть, но тут же люди стали забегать в наш магазин, мы стали закрывать ставни. Потом мы закрылись и сидели. Слышали выстрелы и шум", — рассказала очевидец на радио Sputnik .



© REUTERS Подробности второго за сутки теракта в Испании

Несколько часов Алена и другие люди находились в помещении. Полиция общалась с ними постоянно и оказывала посильную помощь. Покинуть здание магазина, небольшими группами и быстро, полицейские разрешили только спустя два с лишним часа.

"Полицейские постоянно к нам подходили, давали нам воду, детям конфеты, у нас было много людей из разных стран. Прошел час-полтора, и мы приоткрывали ставни и видели, как полиция начинает обыскивать машины припаркованные, закоулки, киоски. Нам запретили выходить, и все в магазинах, ресторанах сидели внутри с людьми, которые успели забежать внутрь. После двух — двух с половиной часов нам сказали очень быстро группами выбегать. И когда мы выбегали, мы видели брошенные киоски и все, чем торговали, и несколько трупов закрытых", — отметила собеседница.

В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне‍. В числе пострадавших — граждане по меньшей мере 18-ти стран . Информации о том, есть ли среди них белорусы, пока не поступало. Белорусское посольство в Испании продолжает отслеживать ситуацию и рекомендует туристам, отдыхающим в Испании, связаться с родственниками.

Комментарий очевидца теракта слушайте на радио Sputnik Беларусь.